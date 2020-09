Las redes sociales explotaron luego de que la reconocida actriz española Ester Expòsito publicara un video interpretando “Locura”, la nueva canciòn de J Balvin y Ozuna.

El mismísimo cantante paisa compartió la grabación de la actriz en Instagram, pues su atractiva y traviesa expresión lo dejó loquito.

La canción ha sido halagada por los amantes del reguetón, pues su ritmo es bastante llamativo.

“No me gusta esto que está sucediendo”, “El más duro”, “Yo también siempre canto tus canciones y a mí no me pones en el perfil”, “Ella es muy bella, por donde se le vea”, son los comentarios que recibió la publicación.