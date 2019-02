El futbolista Cristiano Ronaldo mantendrá sus condecoraciones en Portugal después de que el Consejo de las Órdenes Honoríficas de ese país decidiese que su condena por fraude fiscal en España no justifica su retirada.



Según una nota enviada por la Presidencia portuguesa, el Consejo decidió que la situación de Ronaldo no se encuadra en los supuestos recogidos en la ley que justifican la apertura de un proceso para valorar la retirada de las condecoraciones.



Ronaldo, uno de los ídolos más admirados en su Portugal natal, fue distinguido con la Orden del Infante don Henrique, la más prestigiosa del país, en 2014.



En 2016, tras ganar la Eurocopa con la selección de Portugal, le fue atribuida en la Gran Cruz de la Orden del Mérito.



El jugador ratificó la semana pasada el acuerdo de conformidad con la Fiscalía española, por el que es condenado a 23 meses de prisión -que no cumplirá- y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a la Hacienda española entre 2010 y 2014.



Desde su fichaje en 2003 por el Manchester United, Ronaldo, que jugó nueve temporadas en el Real Madrid y ahora milita en el Juventus, es considerado una celebridad nacional sin rival en Portugal.



Su vida, seguida al detalle por los diarios deportivos y la prensa de corazón, genera un gran interés entre sus compatriotas y muy especialmente entre sus vecinos de infancia, transcurrida en el archipiélago de Madeira, cuyo aeropuerto lleva el nombre del delantero.