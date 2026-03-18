¿Karol G salió del closet y es bisexual? Entrevista revelaría verdad sobre su sexualidad

Las redes sociales han explotado con una nueva ola de teorías que ponen a Karol G en el centro de todas las conversaciones.

No se trata de un nuevo álbum o una gira mundial, sino de una serie de especulaciones que aseguran que la cantante colombiana finalmente habría hablado abiertamente sobre su orientación, específicamente sobre una supuesta bisexualidad.

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Todo comenzó cuando una cuenta de seguidores encendió la mecha al afirmar que existe una entrevista con la revista Billboard, aún no publicada, donde la artista habría hecho esta revelación personal.



A pesar del ruido masivo en plataformas digitales, la realidad es que hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la intérprete de "Provenza" ni de su equipo de trabajo.

La mencionada entrevista no ha visto la luz y muchos consideran que esta información podría ser simplemente desinformación o contenido creado para generar interacciones. Sin embargo, el fenómeno ha servido para que el público analice cada movimiento de "La Bichota".

Uno de los puntos clave que alimentan estas teorías es el videoclip de su canción “Contigo”, una colaboración con Tiësto donde participa la rapera Young Miko.

En esta pieza audiovisual se narra una historia de cercanía y complicidad entre dos mujeres, lo que muchos fans interpretaron como un gesto de respaldo a las relaciones diversas o incluso como un guiño a la vida privada de la cantante.

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No obstante, se ha aclarado que este video es una representación artística y no necesariamente una declaración sobre sus preferencias personales.

El momento en que surgen estos rumores no parece casualidad. Recientemente, han circulado versiones sobre una posible ruptura entre Karol G y el también cantante Feid, lo que ha llevado a los internautas a retomar teorías sobre su vida sentimental.

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A lo largo de su trayectoria, Karol G ha tenido relaciones públicas muy conocidas con figuras como Anuel AA, y siempre ha mantenido un perfil donde su música es la protagonista.

Más allá de las etiquetas, lo que es innegable es el compromiso de la artista con la comunidad LGBTQ+. En múltiples ocasiones, ha expresado su profunda admiración por la valentía de quienes se muestran tal como son y ha utilizado sus escenarios para enviar mensajes de respeto e inclusión.

Su discurso se ha centrado en que todas las personas se sientan representadas y libres bajo su música, defendiendo que las mujeres tienen el derecho de hablar sobre sus deseos y emociones sin tabúes.

Karol G ha logrado posicionarse en un género históricamente dominado por hombres proyectando una imagen de mujer fuerte y libre. Aunque prefiere mantener su intimidad con reserva, su postura pública siempre ha favorecido la libertad de expresión y el amor en todas sus formas.

Por ahora, mientras la famosa entrevista de Billboard sigue siendo un misterio, sus seguidores continúan analizando cada gesto y video musical en busca de pistas, mientras "La Bichota" sigue reinando en las listas de éxitos sin dar una respuesta definitiva a las teorías que inundan internet.

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