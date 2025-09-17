Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025 por categorías

Bad Bunny sigue imparable en la música y ahora encabeza las nominaciones de los Latin Grammy 2025 con un total de 12 menciones. El puertorriqueño arrasa gracias a su disco Debí Tirar Más Fotos y canciones que han sonado sin descanso en todo el mundo.

Detrás del Conejo Malo aparecen el productor mexicano Edgar Barrera y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes alcanzaron 10 nominaciones cada uno, consolidando un año donde la música latina ha mostrado toda su diversidad. Figuras como Karol G, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade y Maluma también se metieron en varias categorías.

Aquí está la lista completa de nominados de la 26ª edición del Latin Grammy:

Álbum del Año

Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Carín León – Palabra de To’s (Seca)

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

Elena Rose – En las Nubes - Con Mis Panas

Gloria Estefan – Raíces

Joaquina – Al Romper la Burbuja

Liniker – Caju

Natalia Lafourcade – Cancionera

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Vicente García – Puñito de Yocahú

Canción del Año

Alejandro Sanz – Palmeras en el Jardín

Andrés Cepeda – Bogotá

Bad Bunny – Baile Inolvidable

Bad Bunny – DTMF

Ca7riel & Paco Amoroso – El Día del Amigo

Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Liniker – Veludo Marrom

Mon Laferte – Otra Noche de Llorar

Natalia Lafourcade – Cancionera

Grabación del Año

Alejandro Sanz – Palmeras en el Jardín

Bad Bunny – Baile Inolvidable

Bad Bunny – DTMF

Ca7riel & Paco Amoroso – El Día del Amigo

Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres Fabulosos

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – Ao Teu Lado

Natalia Lafourcade – Cancionera

Zoe Gotusso – Lara

Mejor Nuevo Artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda – Bogotá

Ca7riel & Paco Amoroso – El Día del Amigo

Nicole Zignago – Te Quiero

Shakira – Soltera

Yami Safdie & Camilo – Querida Yo

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Fariana – Underwater

Nicki Nicole – Naiki

Papatinho – MPC (Música Popular Carioca)

Yandel – Elyte

Mejor Interpretación de Reggaetón

Bad Bunny – Voy a Llevarte Pa’ PR

Lenny Tavárez – Brillar

Nicky Jam – Dile a Él

Rauw Alejandro & Alexis y Fido – Baja Pa’ Acá

Yandel & Tego Calderón – Reggaeton Malandro

Mejor Álbum de Salsa

Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Issac Delgado – Mira Como Vengo

José Alberto “El Canario” – Big Swing

Los Hermanos Rosario – Infinito Positivo

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Checo Acosta – Son 30

Karen Lizarazo – De Amor Nadie Se Muere

Los Cumbia Stars – Baila Kolombia

Peter Manjarrés & Luis José Villa – La Jerarquía

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – El Último Baile

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Boza & Elena Rose – Orion (Sistek Remix)

Ela Minus – QQQQ

Imanbek & Taichu – Ella Quiere Techno

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin – Rulay en Dubai (Extended)

Rawayana & Akapellah – Veneka

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo

Aitana – Cuarto Azul

Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

Elena Rose – En las Nubes - Con Mis Panas

Elsa y Elmar – Palacio

Joaquina – Al Romper la Burbuja

Mejor Álbum de Pop Tradicional

Andrés Cepeda – Bogotá

Jesse & Joy – Lo Que Nos Faltó Decir

Natalia Lafourcade – Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall

Raquel Sofía – Después de los 30

Zoe Gotusso – Cursi

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Akapellah con Trueno – Parriba

Arcángel – THC

Big Soto & Eladio Carrión – El Favorite de Mami

J Noa & Vakero – Sudor y Tinta

Trueno – Fresh

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Alleh & Yorghaki – Capaz (Merengueton)

Bad Bunny – DTM

Jay Wheeler – Roma

Tokischa & Nathy Peluso – De Maravisha

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums – La Plena (W Sound 05)

Mejor Álbum de Rock

A.N.I.M.A.L. – Legado

Eruca Sativa – A Tres Días de la Tierra

Fito Páez – Novela

Leiva – Gigante

Marilina Bertoldi – Luna en Obras (En Vivo)

Mejor Canción de Rock

A.N.I.M.A.L. – Legado

Ali Stone – TRNA

Eruca Sativa – Volarte

Fito Páez – Sale el Sol

Renee – La Torre

Mejor Álbum de Pop/Rock

Bandalos Chinos – Vándalos

Dani Martín – El Último Día de Nuestras Vidas

Diamante Eléctrico – Malhablado

Lasso – Malcriado

Morat – Ya Es Mañana

Renee – R

Mejor Canción de Pop/Rock

Debi Nova – Tu Manera de Amar

Joaquín Sabina – Un Último Vals

Joaquina – No Llames Lo Mío Nuestro

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres Fabulosos

Lasso – Lucifer

Leiva – Ángulo Muerto

Mejor Canción de Raíces

Anita Vergara & Tato Marenco – Ella

Bad Bunny – Lo Que Le Pasó a Hawaii

Luis Enrique & C4 Trío – Aguacero

Monsieur Periné con Bejuco – Jardín del Paraíso

Natalia Lafourcade – El Palomo y la Negra

Natalia Lafourcade & El David Aguilar – Como Quisiera Quererte

Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso – XQ Eres Así

Bad Bunny – DTMF

Bad Bunny – La Mudanza

Maluma – Cosas Pendientes

Trueno & Young Miko – En la City

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

Judeline – Bodhiria

Latin Mafia – Todos los Días Todo el Día

Marilina Bertoldi – Para Quien Trabajas Vol. I

Rusowsky – Daisy

Mejor Canción de Música Alternativa