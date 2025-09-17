Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025 por categorías

Actualizado: 17 de sept, 2025
Bad Bunny sigue imparable en la música y ahora encabeza las nominaciones de los Latin Grammy 2025 con un total de 12 menciones. El puertorriqueño arrasa gracias a su disco Debí Tirar Más Fotos y canciones que han sonado sin descanso en todo el mundo.
Detrás del Conejo Malo aparecen el productor mexicano Edgar Barrera y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes alcanzaron 10 nominaciones cada uno, consolidando un año donde la música latina ha mostrado toda su diversidad. Figuras como Karol G, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade y Maluma también se metieron en varias categorías.