¡Escondía los gorditos! Jessi Uribe cuenta lo que hizo para ocultar los kilitos que tenía de más

En entrevista con la Revista Vea, Jessi Uribe y Paola Jara se rieron de la graciosa experiencia por la que Pasó Jessi en una sesión de fotos para una portada de la misma publicación.

Según cuenta el bumangués, tenía que recurrir a algunas medidas para que no notara que estaba pasado de kilos.

El cantante dijo: “Voy a contar que yo siempre he sido gordito, sino que me colocaba fajas apretadísimas para no verme gordo”.

Te puede interesar: “Tiene más patas que un chance”, le dicen a Alejandra Azcárate por sensual foto

También confesó que el día que fue a Vea para una sesión de fotos, olvidó llevar su faja y pasó por varias vergüenzas: “Cuando llegué a la revista, me vieron al ojo, me dijeron, no, no es tan gordo, es talla L, las camisas, lo botones, se querían reventar, preciso me había ido sin faja”.

Por supuesto, en ese momento las carcajadas de Paola Jara no se hicieron esperar, en vista de los chascarrillos por los que pasó su actual pareja con quien se encuentra radicada en Medellín.

Desde que vive allí, cambió sus hábitos y además se sometió a una intervención quirúrgica que lo ayudó a cambiar físicamente y verse más delgado.