Yeison Jiménez es uno de los artistas de música popular más famosos del país y muy de la mano su colega Jessi Uribe también sigue cosechando éxitos en este género.



Recientemente, Yeison decidió responder a una duda que tienen muchos seguidores sobre una supuesta enemistad o roce entre ambos artistas.



El cantante aprovechó el momento para dejar claro que "por su lado" no hay ningún tipo de problema con Jessi Uribe.



"No sé por qué siempre dicen eso. Me decían lo mismo cuando Alzate estaba fuerte, cuando estaba Jhon ALex, con Pipe. Que yo sepa no, por mi parte no", recalcó Yeison.





El artista dejó entrever que por su lado "todo está bien", pero desconoce si desde el punto de su colega haya algún tipo de inconformidad. SIn emabrgo, a ambos se les ha visto compartir tarimas y eventos de manera muy cordial.