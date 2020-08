Juliana Galvis es una de las actrices más bellas. Sus finos rasgos faciles y cuerpazo dejan sin aliento a más de un admirador en redes sociales.



Recientemente, compartió una fotografía en la que tiene puesta una pijama de rayas azules que la hace ver sencillamente hermosa. En la cama está acompañada de su perrito y luce muy sensual a punto de dormir.



Sin embargo, muchos se fijaron en el detalle debajo de su ropa, pues por la pose pareciera que no tiene cucos y más de uno siente envidia de la mascota que la acompaña.









"Si no tiene cucos, no importa. A mí me gusta dormir así", "Se ve tan hermosa, es perfecta", "Qué mujer tan divina, no tiene presa mala", le dijeron en varios comentarios.



La fotografía de Juliana en cuarentena tiene 15 mil Me gusta en Instagram.