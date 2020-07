Lina Tejiro se mostró después de su operación de extracción de biopolímeros

Lina Tejeiro apareció en redes sociales este martes con algunas historias en las que promocionaba unos productos. Por esta razón, muchas personas pensaron que estaba ya bien de salud.



Sin embargo, Lina salió a desmentir dicha información y a recalcar que la mayoria de publicaciones que se harán en sus redes durante julio y agosto ya fueron grabadas con anterioridad antes de su cirugía.



Lina apareció en pijama, mostró que está en recuperación y con ayuda de una enfermera en su casa.



"Estoy caminando porque debo caminar para mi recuperación. No quería dejar las redes sociales quietas y por eso dejé contenido grabado porque no quería preocuparlos. Pensé en no subir nada porque sabía que iba a ser atacada, pero finalmente lo que querpia hacer con esto es llegarle al corazón a muchas víctimas de los biopolímeros", señaló.





Lina manifestó que fue operada el pasado 10 de julio y que avanza en su recuperación.