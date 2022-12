Alan Ramírez llega con 'Tu Tormento', una canción para DESPECHADOS

"Me encargaré de que me veas en todas partes y si te molesta pues de malas no va a importarme. Me voy a meter en tu nueva relación y desearás no haber nacido", así comienza el más reciente lanzamiento de Ramírez, quien regresa con mucho despecho a todas las plataformas digitales.

La composición de esta canción corrió por cuenta de Alirio Figueroa, no sin antes contar con una influencia muy fuerte de la música mexicana.

Gracias al padrinazgo de Luis Alberto Posada, quien estuvo al pie de su primer disco, Alan Ramírez inició una carrera que lo ha llevado a cantar con artistas como. Paola Jara, Francy, Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, entre muchos otros

Tu Tormento, cuya realización estuvo a cargo de 'La Rola Films', ya cuenta con 103.731 visualizaciones en YouTube y se suma a una lista de éxitos como 'Enfermo de Amor', 'A golpe de mula' y 'Estoy perdiendo la razón'.

¿Y cuál es tu tormento?



