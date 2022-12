Alejandra Azcárate derramó lágrimas cuando supo que padecía de una rara ENFERMEDAD

La actriz y comediante Alejandra Azcárate confesó que padece de una rara enfermedad en la piel y que al enterarse de la noticia no pudo evitar llorar.

Expresó que hace unos meses empezaron a salirle unas manchas en algunas partes del cuerpo y, tras una revisión con expertos, resultó que tenía una afección severa en la piel. En un inicio creyó que esas manchas “habían aparecido porque sí”.

Alejandra se sometió entoncesa una serie de tratamientos, pero solo fue a través de una biopsia que los médicos dieron con la enfermedad. Le dijeron que padece de vitiligio.

En la entrevista con la revista TvyNovelas comentó que lo más difícil fue aceptar la enfermedad y los cambios que acarrea, pero que esa enfermedad no va a ser un obstáculo.

“Me he cuestionado cómo sería mi vida si me llenó de manchas, como una vaca… Conclusión de la historia, a las neuronas no le salen manchas… así que el engrandecimiento de uno desde adentro, lo que pueda vivir, es atemporal y no cambia”, explicó.

El vitiligio es una enfermedad en la piel de carácter autoinmune que se caracteriza por la aparición de áreas despigmentadas, generalmente manchas blancas. Las lesiones pueden variar su tamaño y forma y puede afectar cualquier parte del cuerpo.

La Kalle Perro con vitíligo saca de la depresión a niños con la misma enfermedad. Foto: Instagram White_eyed_rowdy

