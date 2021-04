Ana del Castillo reveló que el día del escándalo en la clínica ya se había contagiado de COVID-19

Ana del Castillo se sinceró con sus seguidores sobre varios aspectos de su vida en una entrevista que tuvo con el actor Jorge Enrique Abello en su cuenta de Instagram. La cantante habló sobre su niñez, su carrera y el amor que siente por el género vallenato.

Reveló que su padre era cantante de ópera y tenor, pero perdió la voz tras una enfermedad en la laringe. Sin embargo, ella es la única que canta en su familia y quiere seguir una carrera llena de éxitos.

En medio de la entrevista, también se sinceró sobre su arrolladora personalidad y carácter que la han llevado a estar en el ojo del huracán y a recibir muchas críticas en redes sociales. Uno de los episodios que más llamó la atención fue el ocurrido en una clínica de Valledupar en la que llegó a buscar a su novio, con el que había tenido algunos conflictos por esos días, pues estaba contagiado de COVID-19 y lo habían internado, pero como no le permitieron el ingreso, aseguró que "iba a mandar a cerrar la clínica".

"Yo fui a la clínica a verlo y estaba en estado de embriaguez. Me dijeron que no podía verlo porque estaba aislado y tenía COVID-19. Le dijo que listo, perfecto, pero necesito que me hagan una prueba y tú no le puedes negar un servicio de salud a nadie. Al día siguiente me hice la prueba de isopado y tenía COVID-19", dijo la cantante.

Ana del Castillo contó por qué mandó a cerrar la clínica 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/951KTSWFmw — Qué tal esto (@CorreDile) April 8, 2021

Publicidad

Ana del Castillo también habló sobre el bochornoso episodio que vivió durante un concierto de Iván Villazón en el que él se negó a cantar con ella en el escenario cuando la cantante estaba recién operada. Horas después, Ana del Castillo hizo un live lanzando una ola de insultos contra el vallenatero.

"Llevaba como 20 días operada, me habían hecho una lipo y me fui con mi médico a una discoteca. Yo amo, amé y amaré a Villazón porque él canta. Pero no me gustó que me avergonzara delante de mucha gente en una presentación. De rabia dije muchas cosas, fui vulgar...le pedí disculpas y hasta a su WhatsApp le mandé un mensaje", recalcó la cantante.

Ana del Castillo contó qué pasó en la pelea con Iván Villazón pic.twitter.com/js4e05zufe — Qué tal esto (@CorreDile) April 8, 2021

Mira la entrevista completa que le hizo Jorge Enrique Abello a Ana del Castillo