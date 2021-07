¡Belleza color rosa! Belinda, Tini y Lola Indigo lanzaron el hit 'Niña de la escuela'

Las hermosas Belinda, Tini Stoessel y la nueva promesa de la música urbana Lola Indigo lanzaron el tema 'Niña de la escuela' y se vistieron de rosa para deleitar a los fans con su belleza.

La canción gira en torno a la historia que viven muchas jovencitas que son rechazadas en la época escolar por sus compañeros o por algún amor, pero al llegar a la adultez se convierten en mujeres bellas y empoderadas.

"Soy aquella niña de la escuela

la que no te gustaba, ¿me recuerdas?

Ahora que estoy buena pasa y dice

oh nena, oh nena", dice el coro de la pegajosa canción.

En el colorido video aparecen las tres bellas chicas en un ambiente rosa de forma independiente con un look rosa que las hace ver muy hermosas.

El tema fue lanzado este 1 de julio y promete ser todo un éxito en la juventud, pues superó el millón de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas de su estreno.