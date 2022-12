Carla Giraldo reveló la RAZÓN por la que “ni a bala” iba a The Suso’s Show

Suso ha tenido invitados de todo tipo en “The Suso’s Show”. Desde cantantes, actores, modelos hasta deportistas.

Casi siempre, en cada programa, invita a una mujer. Esta vez el turno fue para Carla Giraldo, actriz de ‘Loquito por ti’.

Con el fin de invitar a sus seguidores en Instagram a verla, Carla publicó una fotografía junto al ‘paspi’, pero, además, contó la historia de por qué le había dicho en ocasiones anteriores “no”.

“Hace como dos años me invitaron a ‘The Suso’s Show’ y dije que no, que ni a bala, que gracias… Contesté que no iba donde alguien que me dijera masmi, me hablara,así como así y así es que es RICO”, contó la actriz.

Carla confesó que tenía una idea errónea de lo que era el personaje y el programa y, que después de asistir se sintió arrepentida.

“Pues les cuento que ahora me siento arrepentida, pues a mí no me dijo ni masmi, ni mamacita, ni cochovis. Me quedé con las ganas, me dejó con las ganas… Salí feliz con este hombre inteligente, tierno… Lamento juzgar sin conocer”, concluyó.

La paisa será la invitada del próximo domingo 9 de diciembre y, después de conocer esa anécdota, sus seguidores quedaron antojados por verlos juntos en el programa.

