Con una foto entre SÁBANAS, Paulina Vega confesó cuál cantante le quita el sueño

“¡No puedo dormir por culpa de @fonsecamusic!”, fue el comentario con el que Paulina Vega se robó toda la atención de sus seguidores en Instagram, pero tranquilos que no tienen un romance, el mensaje no terminó ahí, pues la misma presentadora de A Otro Nivel aclaró que se refería a una canción del intérprete bogotano.

Publicidad

Se trata de “Por pura curiosidad”, el nuevo lanzamiento de Fonseca, la cual tiene un ritmo muy diferente al que él tiene acostumbrado a su público.

Publicidad

Te puede interesar: ¡Pillados! Conoce el nuevo AMOR de Paulina Vega .

Publicidad

En la publicación la ex Miss Universo sale acostada en la cama y cubriendo parte de su rostro con la cobija, ejemplificando cómo la tiene el tema de su compañero de set, de quien aseguró sentirse muy orgullosa.

Publicidad

“No puedo dormir por culpa de @fonsecamusic. Si ya escucharon el #sneakpreview de su nueva canción #porpuracuriosidad les va a pasar. Menos mal mañana sale la canción completa y es viernes para bailarla. Está buenísima @fonsecamusic felicidades #amigaorgullosa”, escribió la hermosa modelo.

Publicidad

Publicidad

El sencillo completo se dio a conocer desde este viernes y ya cuenta con casi 10 mil reproducciones en YouTube.

Publicidad