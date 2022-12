Con “VULGAR” fotografía, Yina Calderón exhibió su 'espiritual' tatuaje

La exprotagonista de novela sigue dando de qué hablar con las publicaciones que hace en sus redes sociales. Hace un tiempo escandalizó con una foto suya mientras se bañaba y ahora anda presumiendo de un tatuaje que ser hizo debajo de los senos.

Al estilo de varias famosas, Yina Calderón se animó a ‘pintarse’ el abdomen y, aunque el resultado fue el que deseó, sus seguidores lanzaron fuertes críticas no sólo a su tatuaje, sino al comportamiento y ejemplo que está dando.

Usando el #NiñasMalas, la empresaria compartió varias fotografías mostrando su tatuaje en las que se ve muy ligera de ropa y hasta con transparencia sobre sus pezones.

“Yo creo que Yina no está bien de la cabeza”, “que tristeza da esta mujer”,” Yina no tiene vergüenza todo el país la ataca y sigue de boleta”, son algunos de los comentarios que no la dejan bien parada.

Por otro lado, hay muchos otros que defienden a Calderón: “Pa’ lante yina eso es envidia no es que ellas no portan ese talento”, “te quedó lindo tu tatuaje” y “que linda yina, tienes una forma de ser genial, y ese tattoo ufff genial”.

