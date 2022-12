¿Despechado? La SERENATA de Daniel Calderón en redes sociales

Sara Uribe tomó la decisión de darse una nueva oportunidad con Fredy Guarín. Así lo hizo saber en su último programa de Lo sé todo, del Canal Uno. Tras el anuncio las reacciones no se hicieron esperar y la de Daniel Calderón, su exnovio, es una que ha llamado la atención de sus seguidores.

El cantante de vallenato tuvo una larga relación con la presentadora y, al parecer, todavía no la olvida. Aunque terminaron siendo ‘amigos’ no hubo posibilidad de regresar al camino del amor.

Varios seguidores de Calderón reaccionaron a una historia que publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Una en la que el cantante está escuchando ‘Ayer y hoy’ de Los hermanos Lora. El tema hace referencia a un amor que se fue y que lo hizo muy feliz.

Sara Uribe, en entrevistas anteriores, aseguró que su relación terminó porque ella deseaba realizarse, casarse y tener un hogar con Daniel, pero que él nunca dio el paso y se cansó de esperar.

“Ayer era descomplicado, ayer no me importaba nada… fue tan corto el tiempo al conocerte y hoy me quedo solo y me siento confundido”, dice la canción que parece acompañar su nostalgia.

¿O será simple conicidencia?

