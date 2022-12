Director de ‘Bohemian Rhapsody’ es ACUSADO de tener encuentros sexuales con menores

Bryan Singer, director de "Bohemian Rhapsody", nominada al Óscar a la mejor película, fue acusado de nuevo de llevar a cabo supuestas prácticas sexuales con menores de edad, informó la web The Atlantic.

Cuatro hombres explicaron a la web que el cineasta mantuvo encuentros sexuales con ellos cuando eran adolescentes, a finales de la década de 1990.

Uno de los acusadores, Victor Valdovinos, dijo que era un extra en el rodaje de "Apt Pupil", dirigida por Singer, cuando el realizador le acarició los genitales.

Los otros tres relataron circunstancias similares. Un hombre identificado como Andy aseguró que mantuvo relaciones sexuales con Singer cuando tenía 15 años. Otro, identificado como Eric, indicó que tenía 17 años cuando emprendió relaciones sexuales con el cineasta. El tercero, identificado como Ben, sostuvo que practicó sexo oral con Singer cuando tenía 17 o 18 años.

"Te ponía las manos debajo de los pantalones sin consentimiento", relató el hombre a la publicación. "Era un depredador: atiborraba a la gente con alcohol y drogas y luego practicaba sexo con ellos", agregó.

El abogado del director, Andrew Brettler, negó las acusaciones.

Singer, por su parte, emitió un comunicado y recordó que la revista Esquire decidió no publicar estas mismas acusaciones tras comprobar que no contaba con fuentes creíbles.

"Eso no ha impedido que el escritor haya vendido la historia a The Atlantic. Es triste que este medio se rebaje a este bajo nivel de integridad periodística. De nuevo, me veo forzado a reiterar que esta historia rehace acusaciones procedentes de demandas falsas presentadas por personas con ganas de mentir para ganar dinero o atención", señaló Singer.

El director agregó que no le extraña que esta historia se publique ahora justo en pleno éxito de "Bohemian Rhapsody", candidata a cinco premios de la Academia de Hollywood.

Los autores del artículo para The Atlantic aseguran que hablaron con 50 fuentes diferentes durante una investigación que duró 12 meses.

No es la primera vez que Singer sufre este tipo de acusaciones.

En abril de 2014, Michael Egan denunció al director por un supuesto caso de violación en 1999, cuando la víctima era menor de edad. La investigación se cerró por inconsistencias en el relato de Egan.

En diciembre de 2017, César Sánchez-Guzmán denunció a Singer por otro supuesto caso de violación en 2003. El caso sigue bajo investigación.