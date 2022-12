"El buen INGLÉS" de Greeicy Rendón que ocasionó risas en redes sociales

Greeicy Rendón es una de las mujeres más hermosas de Colombia, ¿pero también una de las mejores angloparlantes? Pues esto hizo cuando alguien trató de comunicarse con ella a través de un comunicador, ¿cómo contestó ella?

"Qué yes, qué oui, qué yes", dijo la cantante cuando la retaron a contestarle a quien pareciera un piloto tratando de aterrizar. No obstante, arrebató las risas de sus seguidores por la forma en cómo lo hizo.

Como si no supiera una gota de inglés,

la cantante se hizo "la que le hablaban en chino" y armó un show, donde dejó salir a su niña interior.

Aunque la mayoría de los comentarios son positivos, también hubo quienes criticaron el vocabulario que usó la cantante cuando habló en español durante el mismo vídeo.

La pregunta también sigue siendo si Greeicy lo hizo a propósito o si en realidad no sabe inglés. En todo caso, los dejó viendo a todos un chispero porque nunca articuló ninguna frase completa para comprobarlo:



