'El Tamarindo' se une a Carin León y promete revolucionar el regional mexicano

Para Javier González "El Tamarindo", lo que empezó como un juego ahora lo mantiene en la escena musical como una de las figuras que, además de impulsar el talento de artistas como Carin León, llevan a otro nivel el género regional mexicano.

"Es la era de los mexicanos, ya le tocó al reguetón, al hip hop, mucha gente dice que el latino está de moda, y yo creo que el regional se está poniendo en los cuernos de la luna, todo el mundo quiere grabar con los mexicanos", contó González.

A los 18 años, el mexicoestadounidense comenzó a impulsar carreras de artistas casi sin saberlo.

Se iba a los bailes a socializar con los músicos que cantaban en ellos y con la cámara de su celular grababa entrevistas a manera de un "álbum musical de recuerdos" para subirlo a su canal de YouTube, Tamarindo Rekordz, nombre de su ahora disquera.

"Por querer tener un álbum de recuerdos de música, (el proyecto) se fue yendo hasta donde estamos ahora", asegura satisfecho.

Gerardo Ortiz, Calibre 50, El Komander, los Hermanos Vega Jr. y muchos otros más, fueron algunos de los artistas que González acompañó antes de que despegaran sus carreras, pero como todo "buen novato", no recibió ningún beneficio económico por haberlo hecho.

González y Carin León se encontraron cuando el segundo acababa de firmar con una disquera cuando formaba parte de Grupo Arranke y él aún "se llamaba Óscar".

La relación de amistad surgió y la profesional también, pues juntos tuvieron una química especial a la hora de escribir, y en la convivencia sincera diaria, Carin encontró en Javier a quien podría despegar su carrera, por lo que le pidió que fuera su representante.

Esta historia comenzó en 2018 y desde entonces Carin se ha convertido en una de las figuras más versátiles del regional mexicano al explorar sonidos diversos que van de las baladas, al flamenco y hasta el urbano.

"El reto con Carin totalmente es internacionalizarlo, tiene toda la capacidad ha sido bastante disciplinado y él no me limita. Yo siempre he sido el loco del cuento, de ir por más, y él está igual o más loco que yo, eso me ha ayudado mucho a ver más real el sueño", cuenta el representante, quien promete vienen grandes colaboraciones con él.