Grupo Niche se las 'cantó' a la Feria de Cali: "les pareció costoso"

El Grupo Niche es una de las bandas más reconocidas en todo el país y debido a su no participación en la Feria de Cali 2021, se pronunciaron por medio de sus redes sociales en las que contaron las verdaderas razones por las que no estuvieron en la tarima haciendo bailar a más de uno.

En su cuenta oficial en Facebook , la banda escribió "Termina la Feria de Cali 2021 y por primera vez en su historia el Grupo Niche no estuvo en su programación oficial. A quienes corresponde tomar las decisiones les pareció costoso. Revisando la programación si hubo presupuesto, pero no se valora lo propio. No tienen la perspectiva de ver que las más bellas flores crecen en el jardín de tu casa.".

Así mismo indicaron que esperaron el momento indicado para pronunciarse al respecto "No respondimos nada en su momento porque no queríamos presionar una decisión que es autónoma, y tampoco se pretendía un premio de consolación.".

El Grupo Niche aprovechó para enviarle un mensaje a los organizadores del evento "A Las directivas de la Feria solo les interesaron las estadísticas financieras y no valoraron el hecho de que el Grupo Niche, creación del Maestro Jairo Varela, es un orgullo de Cali con más de 40 años de historia, que han sido ratificados recientemente con sendos Grammy Latino y Anglo, con giras vigentes en todo el mundo. Incluso ha sido de los años más brillantes de su carrera. Olvidan el hecho de que en cualquier lugar del mundo varias de las canciones del Maestro Jairo Varela son la referencia principal de la ciudad."

Y aunque no se presentaron en la Feria de Cali, la banda anunció que se presentará en Soacha en los próximos días "Hoy, 30 de diciembre, no cerramos la Feria de Cali, pero con orgullo y alegría estaremos en el Festival de La Luna y del Sol en la ciudad de Soacha, Cundinamarca, en donde llevaremos en alto el nombre de La Sucursal del Cielo.".