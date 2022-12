¡Hasta lloró! La REACCIÓN de ‘Epa Colombia’ cuando supo que su ex se volverá mujer

Este fin de semana La Red entrevistó a ‘Epa Colombia’ con el fin de hablar de su relación con ‘Edward Tremendo’, quien desde hace unos años confesó ser intersexual y desde entonces se hace llamar Annie Espejo.

De acuerdo con la joven instagramer, se hicieron pasar por novios para ocultar ante los demás sus verdaderas preferencias sexuales.

Aunque la bogotana siempre supo de la idea de su amigo de transformarse, solo hasta la entrevista con La Red se enteró que se iba a operar para cambiar de sexo.

La noticia la dejó tan sorprendida que hasta lloró y se quedó callada por unos segundos. Después, muy emocionada, le dejó un mensaje.

“Lo amo con todo mi corazón, que gracias por ayudarme cuando estuve muy mal. No pensé que llegara hasta este lugar, porque cuando yo me volví famosa yo no tenía nada. Él me decía que iba a ser grande en la vida, usted va a conseguir muchas cosas, usted va a ser una empresaria… Annie Espejo, linda, te mando un beso, porque tú sabes para dónde vas y te quedaste para triunfar. Te amo”, dijo.

Finalmente, los presentadores del programa confirmaron que este 28 de enero, Annie se haría la cirugía.

