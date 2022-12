Jhay Cortez, autor de canciones de J Balvin y Ozuna sacó su primer disco

Tras colaborar como compositor para J Balvin, Ozuna, Nicky Jam, Yandel, entre otros, el artista puertorriqueño Jhay Cortez ha lanzado su primer disco, "Famouz", en el cual plasma, según dijo a Efe, su "estilo más marcado" y su "color" ante otros noveles intérpretes del género urbano.

Cortez indicó que ya estaba "cansado" de lanzar sencillos por lo que se dedicó a trabajar en su primer álbum que incluye las colaboraciones de Bad Bunny y J Balvin en el "remix" de "No me conoce", "Cuando bebe" con Rafa Pabón, "¿Cuánto e$?" con el español C. Tangana y "Somos iguales" con el dúo de Zion y Lennox.

"Llevo un año de carrera afuera y siento que he crecido. Ahora estoy más seguro, con mi estilo más marcado, mi color y para que la gente escuchara más estilos propios. Me cansé de hacer sencillos y decidí hacer un disco", enfatizó.

El disco, publicado el pasado 24 de mayo, también incluye los sencillos interpretados por Cortez, "Subiendo de nivel", "Easy", "En la mía", "Costear", "Imaginaste", "Apaga las luces", "Tocarte" y "No me conoce".

Igualmente, sobre la oportunidad de publicar su primera producción, Cortez la describió como "una meta" propia, pero reconoció que "no todo el mundo puede hacer un disco".

"Me siento contento de que por fin tengo mi disco, con mis herramientas, mis sonidos y mi ambiente", resaltó Jesús Manuel Nieves Cortés, nombre de pila de este joven artista, quien forma parte de la nueva camada de intérpretes del género urbano latino y que han ganado fama a través de las diversas plataformas digitales.

De 26 años, Cortez se ha dado a conocer como uno de los compositores de mayor demanda entre los artistas urbanos.

Algunos de las melodías más destacadas de Cortez han sido "I like it", interpretada por Bad Bunny, J. Balvin y Cardi B y nombrada Canción Latina del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) en su edición XXVII de los Premios ASCAP de la Música Latina.

Cortez también es el autor de otros éxitos como "No es justo", con J Balvin y Zion y Lennox; "Criminal", que interpretan Natti Natasha y Ozuna; "Otra cosa" con Natti Natasha y Daddy Yanke; "Reggaeton", por J Balvin, y "Mi religión" por Yandel.

Posiblemente el mayor éxito de "Famouz" es "No me conoce" (remix), en el que están presentes Cortez, Bad Bunny y J Balvin, y cuyo tema, hasta el momento, cuenta con más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

Días tras su lanzamiento, el "remix" alcanzó cerca de 3 millones de transmisiones en Spotify.

El tema, además, es actualmente una de las 200 canciones más escuchadas en el mundo y está dentro del Top 100 en 14 países dentro de la misma plataforma.

Cortez, quien también fue el autor de seis temas del disco de Yandel, "Update", también posee Discos de Oro por sus sencillos "Deseos", "Se supone" y "Están pa' mí".

También aparece en las remezclas de "Se supone" junto a Myke Towers, Ñengo Flow, Almighty, Darell y Miky Woodz, y "Darte" junto Alex Rose, Bryant Myers, Casper Mágico, Juhn Allstar, Miky Woodz, Myke Towers, Ñengo Flow y Noriel.

De igual manera, tanto Cortez como este grupo de artistas noveles del género urbano han cautivado a una masa de jóvenes y catapultado al estrellato, codeándose así con otras estrellas de renombre, como Daddy Yankee, Wisin y Yandel, entre otros.

Ante ello, Cortez mencionó que parte de ese logro se debe "al palabreo de ahora y las situaciones" que ocurren en la sociedad actual.

"El color y el 'flow' (estilo) de nuestra música es lo que estamos trayendo a la mesa y lo que nos distingue. Mi estilo lo traigo de mis influencias musicales, junto con los artistas con los que he crecido y mezclado con mi personalidad", destacó.

No obstante, a pesar de lograr colaboraciones con algunos de los artistas urbanos más exitosos en la actualidad, Cortez dijo que su mayor aspiración es hacer un tema propio con Daddy Yankee, el reguetonero de mayor renombre a nivel mundial.

"Eso sucede orgánico", afirmó Cortez, al tiempo en que rememoró que de esa manera han surgido las colaboraciones con sus colegas.

Y para celebrar el lanzamiento de su disco, Cortez se presentará el próximo viernes en Eco's Sports Park, en Hato Rey (San Juan).

