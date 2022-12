La bachata resucita y se hace poderosa en 2022 tras casi darse por muerta en 2019

La bachata, un ritmo de República Dominicana con exponentes como Prince Royce y Romeo Santos , pero ahora también del gusto de Shakira y Rosalía , vive su tercera era posicionado como uno de los géneros más poderosos de la música latina, algo impensable hace solo dos años, cuando la daban por muerta.

“La bachata es uno de los géneros más generosos que tenemos y uno de los que más ha sido subestimado. La bachata no morirá nunca”, dijo a EFE Prince Royce, artista neoyorquino de familia dominicana que contribuyó a internacionalizarla, al igual que el grupo musical Aventura y su vocalista Romeo Santos.

Publicidad

Hace un par de años la afirmación de Prince Royce hubiera sido puesta en duda, pero este final de 2022 encuentra a la bachata no solo más popular que nunca sino representada en las voces de artistas de nacionalidades, estilos y hasta idiomas diversos.

Para muestra dos nombres: Justin Timberlake y The Weeknd, dos reyes de la música pop en inglés que se entregaron a la bachata, el primero con Romeo Santos en “Sin fin” (2022) y el segundo con Rosalía en “La fama” (2021). El año pasado Santos, conocido como el Rey de la Bachata, grabó “Volví” con Bad Bunny.

La lista de bachatas exitosas en 2022 es larga y se destacan temas como “El pañuelo”, fusión de bachata y flamenco de Santos y Rosalía, y “Aeropuerto” de Camilo, con el remix lanzado el viernes con Camila Cabello.

A su vez, el español C Tangana y la argentina Nathy Peluso triunfaron con “Ateo”, y los argentinos Rusherking y María Becerra enloquecieron al Cono Sur con “Antes de ti”.

Publicidad

BAILAR AMANDO Y LLORANDO

Para Romeo Santos,“la magia de la bachata es que es un género bailable que transmite alegría, felicidad, pero también nostalgia, amargue”.

Publicidad

“Si estás triste, escuchas bachata, si quieres bailar, bailas bachata, si quieres quizá amargarte porque tienes una depresión amorosa, también puedes escuchar bachata”, sostiene.

Dos de las canciones en español más populares de 2022, según los datos de YouTube, Spotify y Apple Music, son bachatas.

La primera es “La Bachata”, tema de Manuel Turizo que no solo llegó al número seis de la prestigiosa lista Billboard 200 de las canciones más populares del mundo, sino que hasta le ganó al colombiano una invitación a cantar el tema con Coldplay en Colombia y Argentina.

“La bachata (el género) es una interpretación tropical del bolero que nació en los burdeles de República Dominicana, donde hasta para llorar hay que bailar”, dijo a EFE el mexicano Édgar Barrera, quien compuso “La Bachata” con Turizo.

Publicidad

Por algo Shakira escogió una bachata, “Monotonía”, con el puertorriqueño Ozuna, en el momento de su ruptura con Josep Piqué.

“Ni Shak ni yo habíamos hecho bachata nunca y la canción nació orgánicamente. No nos propusimos hacer una bachata: surgió. Quizá porque los dos somos fans del género y porque es tan versátil y generosa que aunque estemos cantando un tema rompevenas nos deja bailar”, dijo Ozuna a EFE.

Publicidad

“Monotonía” llegó a ser la canción más usada en TikTok durante las dos primeras semanas desde su estreno el 19 de octubre. El video ha recopilado 128 millones de visualizaciones en mes y medio.

AMOR Y AGRADECIMIENTO GENERACIONAL

La primera era de la bachata fue larga y oscura durante gran parte del siglo XX. Dado su origen poco respetable, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) se dio a la tarea de aplastar su popularidad con una campaña para promover el merengue en República Dominicana.

“Cuando me enamoré de la bachata yo no sabía que era un género mal visto, o que solo se escuchaba en las clases más bajas. Mi papá me regaló un casette de un señor que se llamaba como yo, Anthony Santos, y quedé encantado”, contó Romeo Santos.

Publicidad

El artista decidió que lo iba a hacer “cool” y lo consiguió con el resto de los miembros de Aventura (su primo Henry Santos, Max y Lenny Santos).

Aunque antes Juan Luis Guerra había introducido el género al resto de Latinoamérica con su disco “Bachata Rosa”, fue Aventura el grupo que lo catapultó como la música de los jóvenes en lo que se considera la segunda era de la bachata.

Publicidad

La tercera era viene de la mano de las generaciones que escucharon a Guerra y Aventura de pequeños.

“Romeo Santos es mi papá. Yo crecí con una madre soltera que amaba a Aventura y él era mi figura paterna”, dijo a EFE el artista Ir-Sais, originario de la isla caribeña de Bonaire, quien prepara un disco trilingüe (inglés, español y papiamento) para 2023.

“La bachata es la música de mi infancia y lo que escuchamos en mi casa en la pandemia”, dijo a EFE el artista urbano argentino Khea, quien el año pasado lanzó el remix de su éxito “Ayer me llamó mi ex” en ese ritmo acompañado de Natti Natasha y Prince Royce, y con la colaboración de Lenny Santos.

Para Bad Bunny, Rosalía y otros, hacer bachata es un “honor” y una forma de celebrar el aporte de República Dominicana a su música.

Publicidad

Mundial Qatar: ¿Cómo hacer tostadas francesas Mbappé y Benzema?