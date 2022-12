La foto por la que le dicen 'PREPAGO' a Natalia París

La modelo y DJ de 44 años despierta amores y odios desde el origen de los tiempos (o al menos desde que empezó su carrera como modelo).

Aunque la alaban y critican constantemente por sus publicaciones 'subiditas de tono', en esta oportunidad reventó todas las redes con una fotografía más que candente:



Algunos de los usuarios la tacharon de 'prepago e inmoral', al tiempo que muchos la defendieron por la elegancia de sus respuestas:

"Hacemos juicios según nuestro sistema de creencias y nuestro nivel evolutivo. por eso cada uno opinen bien o mal tiene algo de razón. MUCHAS GRACIAS A TODOS POR ESCRIBIR COSAS, los he leído a todos y me han sacado muchas sonrisas. Disculpas pues los que se ofenden , en verdad les sugiero que no deberían seguirme, a veces posteo cosas peores", aseguró Natalia.

Ante la ofensiva que le hicieron directamente como 'prepago', la modelo contestó que no borraría el comentario, pues no era de su interés entrar en discusión y sugirió a la usuaria que mejor abrazara un árbol.