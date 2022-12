La PINTA de Alejandra Guzmán, ‘ligerita’ de ropa, que la condenó por redes

La cantante mexicana Alejandra Guzmán decidió arriesgarse un poco más con su vestuario, pues para la noche de gala de los Latin AMAs 2017 se fue con un vestido bastante ‘ligero’ de tela.

¿Qué tal? Así se ve Alejandra Guzmán con el cabello lacio Alejandra Guzmán // FOTO: Instagram

Además del escote pronunciado, donde se le veían claramente los senos, la prenda era ombliguera y la obligaba a estar todo el tiempo ‘preocupada’ por su figura y por cómo se veía su abdomen.

“Así como cuando tú no puedes respirar bien, bueno así”, “No tengo nada en contra de ella, pero me parece que no le va bien, es un look juvenil”, “Toda moda tiene su edad, fatal”: fueron algunos de los comentarios que hicieron sus seguidores.

Obviamente hubo quienes salieron en su defensa y manifestaron que es una mujer hermosa y sensual a pesar de su edad.

Juzguen ustedes, ¿cómo les pareció?

