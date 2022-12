¿Ladrona? El problema detrás de la CRISIS laboral de Manuela Gómez

Manuela Gómez está desconcertada e inconsolable. Instagram restringió su perfil en Colombia desde donde vendía diferentes productos.

La cuenta contaba con más de un millón de seguidores y a través de un video que viralizó desde otros canales, la empresaria expresó su desespero e impotencia por lo sucedido.

“Yo pornografía no hago, desnudos no hago (…) no sé por qué me bloquearon”, comentó.

Su principal preocupación se centra en los ingresos que obtiene ella y varias personas con las ventas. Además, muchos la han acusado de ladrona al no ver el perfil activo.

Por eso, aprovechó este video para tranquilizar a sus clientes, aseguró que se habilitaron líneas de WhatsApp para seguir con el negocio.

Sara Uribe, compañera en Protagonistas de novela, usó su cuenta personal para pedir apoyo para Manuela Gómez.

Les dejamos el video de la exprotagonista que busca con mucha ansiedad una solución a su problema.



