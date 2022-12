MAJESTUOSA pinta con la que Sara Corrales ‘le echó tierra’ a las otras en los GRAMMY

El arribo de Sara Corrales a la alfombra roja de “The person of the year (La persona del año, en español): Alejandro Sánz” no pasó desapercibido, por el contrario, la actriz fue el centro de atención.

Y no era para menos, la paisa llegó pisando fuerte con un atuendo que le hizo resaltar sus atributos.

Un vestido negro con pintas doradas, abertura en la pierna y cola larga, fue el estilo al que Sara le apostó y atinó, pues además de las miradas que se robó en el evento, en redes sociales le sobraron piropos.

“Elegante”, “exquisita”, “majestuosa”, “colombiana tenía que ser”, fueron algunos de los tantos elogios que recibió.

Y a ti, ¿te gustó lo que se puso?

