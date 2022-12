"Me gusta que una mujer se desnude frente a mí": Yeison Jiménez reveló sus fetiches

Yeison Jiménez habló con sus seguidores de Instagram un rato y respondió a algunas interrogantes que le han hecho algunas personas en redes sociales. Sin tapujos, el cantante subió la temperatura al hablar de temas íntimos.

La primera pregunta que respondió fue: ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu vida? Yeison Jiménez recalcó que lo más difícil que hizo fue decirle adiós a la labor que desempeñaba cuando vendía aguacates.

"Solo sabía hacer una cosa y era con lo que pagaba el arriendo, los servicios, ayudaba a mi mamá y era vender aguacates. Cuando yo tomé la decisión de salirme de eso fue muy difícil porque yo estaba en una familia donde mi mamá vendía arepas, mi hermana vendía chances y trabajaba en billares, éramos una familia muy normal que sabe que es mercar con 170.000 pesos y todo lo demás. Tenía miedo de salirme, de no poder lograrlo y tener que regresar a abastos", dijo el artista.

Sin embargo, relató que su miedo se hizo realidad porque tuvo que regresar a abastos y recibió muchas burlas.

"Se me burlaban. Volver a madrugar fue complicado. Muchas veces me sueño con eso, trabajando desde las 3:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. todos los días", dijo Yeison.

No obstante, las preguntas subieron un poco de tono y el cantante reveló cuáles son sus fetiches sexuales. Dijo que no se considera morboso y que le encanta ver cómo una mujer se desnuda frente a él.

"Me gustan los senos de las mujeres, entonces me produce fetiche eso. Me gusta cuando una mujer se desnuda frente a mí, pero tengo que aclarar algo y es que no soy morboso. No soy el tipo que le pone tanto veneno a las cosas. Me gustan las nalgadas, no tan brusco, pero una palmadita si", dijo el artista.

Finalmente se refirió a los costos que tiene producir una canción en Colombia o hacer un video musical.