Pipe Bueno revela recuerdo junto a Darío Gómez durante clip de 'Guaro remix': "se bajó una botella"

Hoy en Kallejiando, programa matutino de La Kalle, nos visitó Pipe Bueno quien además de adelantarnos detalles de su carrera musical, reveló infidencias durante la grabación de su éxito 'Guaro remix'; Darío Gómez se pasó de traguitos en medio del rodaje.

Aunque Pipe Bueno confesó que fue toda una hazaña lograr el 'junte' de los artistas (Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Yeison Jiménez, Carín León, Alzate, Jhon Alex Castaño, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Juan Pablo Navarrete), detalló que 'Don Darío', como le dice de cariño, a pesar de estar 'prendidito', hizo un trabajo impecable.

"Don Darío hace dos frases y la apertura. Yo dije, bueno que él comience la canción, entonces claro el gran protagonismo", contó a Kallejiando el cantante de música popular.

Además, confesó que aunque intentó ser equitativo con la letra de la canción, a Darío Gómez, quien falleció el 30 de julio de 2022, le tocaron solo unas líneas; sin embargo, "lo que le quedó, fue perfecto".

"Eso queda para la posteridad, eso es una joya", añadió Pipe Bueno, refiriéndose al papel de los más grandes de la música popular unidos en un solo videoclip musical, que hoy supera los 100 millones de reproducciones en YouTube tras un año de su lanzamiento.

Al final, el artista recordó de forma jocosa el momento en el que los más veteranos del género, Darío Gómez, El Charrito Negro y Luis Alberto Posada, se quitan sus chaquetas mientras bailan; los cantantes ya llevaban más de 10 horas de grabación, y por supuesto de "chupe".

"Yo estaba ya prendido, entonces yo cogí la cámara y me quité el saco y Don Darío vio y dijo como 'yo no me voy a quedar atrás' y se la quitó. ¡Estuvo espectacular!", recordó entre risas.

El video inédito fue compartido por el intérprete de 'Cupido falló' en sus redes sociales, a pocos días de la repentina muerte de 'El rey del despecho'.

"Memorias como esta quedarán en mi mente por siempre. Les regalo este bello momento donde entre copas, licor y música simplemente FUIMOS”, describió para ese entonces Pipe Bueno.

