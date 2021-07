Pipe Peláez habla de su nuevo lanzamiento musical ‘Esencia’

El cantautor vallenato recientemente lanzó al mercado su más último trabajo musical que lleva por nombre ‘Esencia’, el álbum que cuenta con 10 canciones promete ser un éxito. Pipe Peláez ya cuenta con más de 1 millón de suscriptores en YouTube y además, sus últimos éxitos llevan ya, más de 3 millones de reproducciones.

‘Esencia’ que tiene sonidos característicos vallenatos, tiene también letras románticas y alegres, típicas de su repertorio musical en las que destaca la esencia de su tierra, la región Caribe.

El compositor de éxitos como "Caminaré", "Loco" y "Tan Natural", contó que la producción de su álbum fue todo un reto, todo debido al tema actual de confinamiento estricto por el COVID-19.

"Esto se convirtió en un reto muy chévere, aprendimos a desarrollar una cantidad de recursos para grabar audio en tiempo real y corregir a través de aplicativos y programas, nada de esto estaba contemplado, así que tuvimos mucho tiempo aprendiendo para sacar las cosas adelante", dijo el artista en diálogo con Caracol Televisión.

Peláez, aseguró que 3 de las canciones de su álbum son de su autoría y que también participaron compositores vallenatos como Omar Geles y Tico Mercado.

‘A mí también me duele’ es una de las canciones destacadas de su álbum, tanto así, que fue el track de lanzamiento, “es una canción que es para decirle a esa persona que las cosas no se dieron, que me duele mucho pero me despido con la frente en alto. Es un hasta luego, deseo que te vaya bien pero me irá mejor sin ti", relató Felipe Peláez.

El álbum musical se encuentra disponible en todas las plataformas musicales del cantante vallenato.