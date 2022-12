¿Se lo dedicó a Guarín? El MENSAJE de Andreina Fiallo que aplauden en redes

Un total novelón es la historia de amor entre el futbolista Fredy Guarín y la presentadora Sara Uribe . Luego del escándalo pasado y el reciente, finalmente se reunieron en China para intentarlo como pareja y, al parecer, van muy bien.

Sin posibilidad de escapar, Andreina Fiallo , exesposa del deportista, se ha visto envuelta directa en indirectamente en todos los chismes que se formaron alrededor de su anterior pareja.

En sus redes sociales no deja de recibir mensajes de apoyo por quienes no aprueban la unión de los nuevos novios. Le dicen que ella “es toda una dama” y debe permanecer así.

Pero a pesar de todo lo que ha vivido, Fiallo es una mujer que levanta la cara a los problemas y a los qué dirán, lo expresó en un mensaje que, tal vez, le chantó al futbolista.

“Definitivamente todas las etapas de la vida son un aprendizaje y solo quien quiere crecer como persona aprovecha la enseñanza, recordando cómo fue mi vida antes y después de emprender la mía propia, puedo decir... cómo me ha enseñado, a veces a las buenas o a veces no tan buenas, y tanto de lo uno como de lo otro llega el momento que te da es risa, que lo bueno llena el corazón de Alegría y lo no tan bueno te hace agachar la cabeza para poner cada situación en manos de Dios y levantarse más fuerte”

“Cuando comienzas una vida propia lo haces de abajo y eso lo recuerdo tanto como si hubiese sido ayer, pero lo más lindo que recuerdo de todo es que mi esencia nunca cambió con el paso de los años, y eso es algo que siempre le he enseñado a mis pedacitos de vida, hay demasiadas cosas negociables en esta vida pero los valores jamás”

Terminó el tranquilo mensaje diciendo que, como cualquier ser humano, tuvo miedo de tomar decisiones, pero comprobó que los apegos son eso y no necesidades prefirió su tranquilidad “porque llega un momento en que el Amor propio, la paz y la libertad no tienen precio”.

Puede que no escriba el nombre de su exesposo, pero es evidente que su separación es la causa de este inspirador mensaje que sus seguidores apoyaron y aplaudieron.

