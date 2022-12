Si no fuera desplazada, no sería la REINA de la música popular: Arelys Henao

En primer lugar, Arelys declaró su felicidad por el lanzamiento de la emisora como nuevo espacio para la música popular en la capital y dijo estar contenta por celebrar 20 años de carrera. “Decirlo es fácil pero vivirlos es otra cosa. Pero muy contenta celebrando estos años con mi público, muy agradecida”, indicó.

La artista también habló de su difícil inicio y la situación de desplazamiento que sufrió su familia.

“Nací en el campo, desde niña me gustó la música pero arranqué la grabación de canciones y toda mi carrera en Medellín, cuando llegué desplazada de la violencia. Si no hubiese sido desplazada quizá no sería la reina de la música popular”, dijo.

Explicó que antes de esa experiencia vivía en confort, en su pueblito, pero en 1996, “en la guerra absurda de este país”, tuvo que salir con su mamá y hermanos “con la mera ropa” por cuenta de grupos armados.

“Salimos de la ciudad, llegamos a Medellín, y vendía libros en las calles cuando escuché de un concurso y me inscribí (…) Lo gané y ahí fue cuando arranqué la carrera”.

Escuche en el audio adjunto la entrevista completa de Arelys Henao en su visita a La Kalle, la mandamás.