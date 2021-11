Sin brasier, Shakira celebró los 20 años de 'Servicio de lavandería'

Shakira es una de las cantantes más importantes del país y a lo largo de su trayectoria en el mundo musical se ha recibido diferentes reconocimientos, pero sin lugar a dudas el lanzamiento de su disco 'Servicio de lavandería' es uno de los que más marcó la vida de la artista.

En este 2021 se están cumpliendo 20 años de este álbum que la llevó al estrellato a nivel mundial con canciones como 'Suerte', 'whenever, wherever', 'Underneath your clothes', 'Te aviso', 'te anuncio / Objection', 'Te dejo Madrid', 'Que me quedes tú' y 'The one'.

Según Sony Music, una de las discográficas más importantes a nivel internacional, Shakira logró vender más de 16 millones de copias.

Es por esto que la barranquillera se encuentra muy feliz con todo lo que ha vivido y por eso utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar una serie de fotos celebrando este aniversario.

En uno de sus posteos la vemos al parecer sin brasier posando de lado y con un tatuaje en su brazo derecho que dice "Laundry Service".

En otra publicación la artista compartió algunos videos de una de sus presentaciones y escribió "La noche antes del lanzamiento de Laundry Service, presenté un programa de presentación en el Roseland Ballroom en Nueva York, por lo que la noche antes del 20 aniversario del álbum publicaremos cinco canciones en @YouTube. ¡Espero que lo disfrutes!".