Sin censura: controversial video de nueva canción de The Mills explota en las redes

La canción que esperaban sus seguidores desde hace algunos meses mantiene la esencia musical de la banda, sin embargo el video musical de Un eterno loop sin fin, contiene una historia que al parecer de algunos internautas es bastante explícita y controversial.

En el video musical se puede ver a una pareja LGBTI que, tras tener intimidad, terminan protagonizando un macabro desenlace. Además, la producción contiene escenas oscuras que reflejan los miedos a los que se enfrenta el protagonista.

A continuación te dejamos el video para que saques tus propias conclusiones:

"Lo que yo quería era hablar un poco de las inseguridades que tenemos como personas, como seres humanos. Muchas veces no somos seguros para conquistar, para trabajar, para hacer todas esas cosas, no refugiamos en esa inseguridad y por eso es que no evolucionamos", dijo Diego Cadavid, director del video musical de Un eterno loop sin fin.

La publicación generó diversas opiniones en redes en contra y a favor.

"¡Muy buena la letra, me encantó la canción, el video fue alusivo a la serie DAHMER no me gustó mucho, es fuerte!", "Me encantó, la temática detrás de la canción es tan real, final inesperado la verdad. Pensé que por fin le daría rienda suelta a lo que estaba sintiendo, sin importar lo que dijera la sociedad, pero por el contrario se escondió tras un montón de pastillas y causó un gran daño." son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de la canción.