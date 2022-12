Sin maquillaje y pequeño BIKINI, Laura Acuña volvió a mostrar su lado más sensual

“Una selfie antes de que se acabe esto”, escribió Laura Acuña en una publicación donde en lo último que se detuvieron sus fans fue en el texto.

La presentadora sorprendió con una foto sin maquillaje y luciendo un traje de baño llamativo que resalta sus atributos de manera delicada y sensual.

Publicidad

Te puede interesar: El TATUAJE de amor entre Karol G y Anuel que pocas personas se harían

Desde que se convirtió en madre, su cuenta de Instagram está colmada de fotos de Helena y Nicolás, sus dos pequeños hijos. Una mamá perdidamente enamorada.

Por eso esta fotografía fue tomada con mucha sorpresa, ¡ojo! no porque no sepamos que es extremadamente bella, sino porque no delita seguido a sus casi tres millones de fans con postales de este tipo.

Publicidad