Suspenden el famoso Festival de Coachella por la pandemia del coronavirus

El festival de Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo, anunció este viernes que se suspenderá una vez más debido a la pandemia y que no se podrá celebrar en abril.

Por ahora no se sabe si es una cancelación definitiva para lo que queda de 2021 o si, por el contrario, los organizadores buscarán una nueva fecha para el festival antes de que termine el año.

En cualquier caso, este es el tercer atraso consecutivo después de que el coronavirus impidiera que en 2020 se celebrara Coachella.

Este evento tradicionalmente tiene lugar en abril, pero el año pasado fue en primer lugar aplazado hasta octubre

Después se retrasó hasta abril de 2021 para celebrarse en dos fines de semana consecutivos del 9 al 11 y del 16 al 18, pero hoy se dio a conocer que la crisis del coronavirus tampoco permitirá organizar este macroevento.

El anuncio de este nuevo retraso lo comunicó este viernes en Twitter el doctor Cameron Kaiser, que es máximo responsable de salud pública del condado de Riverside (California, EE.UU.) en donde tiene lugar Coachella cada año.

Publicidad

Kaiser subrayó que, tampoco se celebrará en esta ocasión Stagecoach, un festival orientado al country, que tiene lugar en el mismo sitio que Coachella solo una semana después, y que organiza la misma promotora (Goldenvoice).

Este nuevo retraso de Coachella pone entre grandes interrogantes la recuperación de la industria de la música en vivo en 2021 después de un 2020 para el olvido debido a la pandemia.

Otro festival del máximo nivel como el británico Glastonbury anunció la semana pasada que, por segundo año consecutivo, este evento no se podrá celebrar por culpa del coronavirus.

Coachella, que en 2019 festejó su veinte aniversario, contaba para la edición de 2020 con Rage Against the Machine, Frank Ocean y Travis Scott como cabezas de cartel.

También aparecían como nombres destacados de su programación Calvin Harris, Lana del Rey, Run the Jewels, Brockhampton, King Gizzard & the Lizard Wizard, Charli XCX, Flume, Thom Yorke, Disclosure, 21 Savage, Caribou, Carly Rae Jepsen, Hot Chip, Floating Points, FKA twigs, Fatboy Slim y Lil Nas X.

Entre los artistas latinos e hispanos invitados para esa edición de Coachella figuraban Banda MS, Anitta, Pabllo Vittar, Cuco, Omar Apollo, Princess Nokia, Chicano Batman, Jessie Reyez, Cariño, ela minus, Ed Maverick o Paco Osuna.