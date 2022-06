¡Te sorprenderás! Evaluna no es la única famosa que se ha comido su placenta

La revelación que hace unos días hizo el cantante colombiano Camilo Echeverry en el programa español 'La Resistencia', causó gran conmoción en la gente, pues muchos no conciben que su esposa Evaluna se haya comido su propia placenta, luego de dar a luz a su hija Índigo.

De acuerdo a algunos comentarios de los internautas, este es un comportamiento propio de los animales, por lo tanto Camilo y Evaluna han sido considerados 'locos'. No obstante hoy queremos contarte que la hija del reconocido cantante Ricardo Montaner, no ha sido la única celebridad que ha hecho esto.

En la lista se encuentra la cantante mexicana, ex integrante de la agrupación RBD, Anahí , quien hace unos años cuando dio a luz a su primer hijo Manuel, contó que se había comido su placenta en batidos con frutas, ya que según ella, esto le ayudaría con la recuperación de su útero rápidamente.

Otra que se suma a este movimiento es la reconocida empresaria Kim Kardashian, quien luego de su segundo embarazo, padeció depresión posparto, lo que la llevó a tomar la decisión de encapsular su placenta y luego ingerirla. De acuerdo a lo que la mujer manifestó, luego de esto se sintió con más energía.