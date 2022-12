¿Tiene CÁNCER? La apariencia de esta ex Miss Universo preocupa a sus fans

Paola Turbay, Carolina Gómez, Paula Andrea Betancourt, Paulina Vega son solo algunas de las reinas que después de haber estado en Miss Universo siguen conservando su belleza intacta.

Con el paso de los años están mucho más hermosas, siguen en el corazón de todos los colombianos y continúan levantando suspiros a su paso.

En 2008, Taliana Vargas ocupó el segundo lugar en el certamen y la ganadora, Dayana Mendoza, logró destacarse con sus ojos claros, cabello rubio y cuerpo espectacular. Un ajustado duelo que le dio el título a la venezolana.

Han pasado 10 años y en época de reinados es normal que muchos recuerden a varias candidatas para ver qué ha pasado con ellas, ¿qué es de la vida de esa rubia encantadora?

Muchos terminaron aterrados a la hora de visitar el perfil de Mendoza, la venezolana tiene cabello corto y esto no les gustó a muchos de sus fanáticos. Cabe aclarar que su belleza sigue intacta.

“Parece de 50 años, te ves enferma, lástima, eras demasiado linda”, son solo algunos de los comentarios que recibe diariamente.

“Entiendo que a muchos de ustedes no les gusta mi corte de cabello. Muchas gracias por su preocupación, no tengo cáncer, no tengo bulimia, me corté el cabello porque quise”, dijo la hermosa venezolana en un video.

