Video: Karol G llegó de sorpresa a discoteca en Medellín y bailó con sus fans

Con el paso de los años Karol G ha demostrado ser una de las artistas colombianas con más talento y quien se ha sabido ganar el cariño de sus fans gracias a su forma de ser tan sencilla y darse a su público, reconociendo que hoy día está donde está gracias al apoyo de sus fans.

Por ese motivo y con la sencillez que la caracteriza, la cantante paisa decidió salir de rumba con sus amigos en la ciudad de Medellín y llegó de sorpresa a un reconocido bar llamado 'Perro Negro', lugar en el que sorprendió a más de una persona pues no se esperaban que nada más ni nada menos Karol G fuera a estar allí.

Luego de bailar y cantar algunas canciones, su público le pidió que interpretara sus más grandes éxitos algo a lo que no se pudo negar y cantó temas como 'Provenza', 'Gatúbela' y 'El Makinon'.

Como era de esperarse, los fanáticos de la artista no pararon de grabar un solo instante y llenaron las redes sociales con videos del momento inolvidable en el que se le vio a Karol G usar un corset sensual de color beige dejando ver sus más hermosos atributos.

Los internautas no dudaron el halagar la calidad humana de la cantante paisa, quien a pesar de ser tan famosa a nivel mundial nunca se le olvida de donde salió y por eso siempre disfruta de su ciudad natal. Asimismo, varias personas reconocieron el talento de la artista pues en la discoteca cantó con su voz real y con un micrófono que le dieron allí.

"Y allí si no hay autotune 👏🏻", "Eres única 👏", "Que vamos a hacer con esta mujer ombe 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ ya se me acabaron las palabras, pero repitámosla por que no han inventado más, HERMOSAAAAAAAAAAAAA😍", "Como gozan con #karolg me encanta verla vivir su música y como luce mejor que nunca 🔥🔥🔥... stunning y gorgeous. Es solo una vida, 😍", "Qué bella, siempre con sus amigos ❤️", son algunos de los comentarios.

