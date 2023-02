Yina Calderón destapa su verdad sobre los derechos de canción: "ya logré lo que quería con el video"

La creadora de contenidos, Dj y empresaria de fajas Yina Calderón se destapó en La Kalle donde habló sin tapujos sobre sus polémicas, su vida sentimental, el bullying el que siempre ha sufrido, sus sueños, sus rivales y hasta sobre su salud.

En una extensa entrevista con el programa Kallejiando, la Dj de guaracha tocó varios temas sensibles y nos dio la oportunidad de conocer de su propia versión todo al rededor de su mundo, el cual gira con la compañía de su familia, especialmente sus hermanas, quienes son las personas en quien más confía y quienes le alcahuetean cuanta ocurrencia se le atraviesa por la cabeza.

Una de esas tantas ocurrencias es la grabación del video musical con la versión guaracha de la canción 'Como duele el frío' del compositor Wilfran Castillo; pues a raíz de esa producción Yina ha sido tendencia por dos temas: por la participación de sus hermanas vestidas de trabajadoras sexuales, y además por el uso de la canción sin la autorización del creador.

Y fue precisamente ese uno de los temas abordados en la entrevista en la que el conductor de Kallejiando, Esteban Hernández, le pidió a Yina dar su versión sobre el uso sin derechos de esta canción. La joven no tuvo reparos en sincerarse y decir que todo fue producto del desconocimiento ya que ese momento no tenía claras las consecuencias legales de grabar una canción que le corresponde a otra persona.

"Él (Wilfan) sabe que no lo hice de maldad, porque es un muy buen tema el suyo, pero fue con el mayor desconocimiento de que para eso tocaba pedir un permiso. A mí me pareció muy fácil coger ese cover y convertirlo en guaracha", le confesó al periodista la creadora de contenidos.

Incluso, con la extrovertida forma de ser que la caracteriza, Yina aprovechó para burlarse de sus hermanas quienes "salieron en tanga delante de mi papá para grabar en el Santa fe"; al mismo tiempo reconoció la personalidad de sus dos cómplices a quienes no les importó el qué dirán con tal de apoyar a la Dj.

Pero retomando el tema de su polémica con el autor de la canción, Yina Calderón no ocultó su disgusto con Wilfran a quien le reprochó no reconocer que fue él quien pidió que le bajar el video de Youtube.

"Todo el mundo sabe que la canción es de él, pero lo que me parece muy mal es que hace un video diciendo que él sabe que yo no lo hice con mala intención y que él no iba a hacer nada en contra mío, pero luego me llega una notificación de Youtube diciendo que el autor de la canción pidió que me bajaran el video", dijo la también empresaria de fajas.

Agregó que le bajaron su video cuando ya se acercaba a los tres millones de reproducciones y que "él (Wilfran) dice que él no pidió que me bajaran el video, pero es su palabra contra Youtube que me notificó".

Además la joven expresó que no le molesta que le autor haya exigido despublicarlo, sino el hecho de que no reconozca abiertamente que sí emprendió acciones en su contra: "porque no es frentero".

Y en otra expresión, Calderón señala que, según interpreta, el creador de la canción sí le dio autorización para usar su letra "porque en su video dijo: 'Yo yo sé que la pelada lo hizo de mala, no me molesta, no voy a hacer nada al respecto'... entonces gracias a ese video yo entendí que me dio la autorización en vivo".

La polémica continúa con versiones encontradas pese a que Yina manifiesta que igual está tranquila y satisfecha con el video que grabó y que: "ya obtuvimos lo que queríamos".