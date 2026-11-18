Tras una ola de críticas ciudadanas y debates en el Congreso, el Gobierno Nacional dio marcha atrás a una de las medidas más polémicas de la reforma tributaria (Ley de Rescate Económico).

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó retirar el artículo que buscaba gravar con IVA del 19 % a los alimentos de la canasta familiar, asegurando que la comida básica de los hogares no subirá por cuenta de este impuesto.

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¿Por qué iban a subir y qué cambió en la reforma?

En el texto original radicado por el Ministerio de Hacienda a finales de octubre de 2026, se proponía eliminar las exenciones y la tarifa reducida del 5 % para decenas de productos esenciales a partir de 2028.



Sin embargo, tras revisar el impacto en el costo de vida, el Ejecutivo confirmó los productos que salen definitivamente del incremento del IVA.



Lista completa de productos que se salvaron del IVA del 19 %

De acuerdo con los ajustes anunciados en el trámite legislativo, estos bienes mantienen su condición actual:



Despensa y alimentos procesados (mantienen tarifa del 5 %): Café, azúcar, chocolate de mesa, pastas alimenticias, aceites comestibles, harinas y embutidos populares como salchichón, mortadela y butifarra.

Café, azúcar, chocolate de mesa, pastas alimenticias, aceites comestibles, harinas y embutidos populares como salchichón, mortadela y butifarra. Frutas frescas (siguen excluidas de IVA): Banano, plátano, aguacate, mango, piña, papaya, naranja, limón, mandarina, uvas, fresa y mora.

Banano, plátano, aguacate, mango, piña, papaya, naranja, limón, mandarina, uvas, fresa y mora. Verduras y hortalizas (siguen excluidas): Tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga, repollo, coliflor y pepino.

Tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga, repollo, coliflor y pepino. Granos y básicos del hogar: Fríjol, lenteja, garbanzo, maíz para consumo humano y sal.

Fríjol, lenteja, garbanzo, maíz para consumo humano y sal. Mascotas, salud y agro: También se retiró el aumento de IVA para la comida concentrada de perros y gatos, los planes de medicina prepagada, seguros de salud, fertilizantes e insumos agropecuarios.

Estos productos SÍ siguen con propuesta de IVA del 19 %

Aunque la canasta familiar quedó blindada, el proyecto de reforma mantiene en discusión el cobro de IVA pleno del 19 % para otros sectores:



Compras internacionales por internet: Pedidos de bajo valor (menores a 200 dólares) realizados en plataformas extranjeras como Temu, Shein o Amazon. Vehículos limpios: Carros eléctricos e híbridos, motocicletas eléctricas y bicicletas de gama alta. Licores y juegos: Vinos, aperitivos y plataformas de apuestas o juegos de suerte y azar en línea.

¿Qué pasa ahora con la Devolución del IVA?

Al retirar el impuesto a los alimentos, el Gobierno dejó de percibir cerca de 12 billones de pesos con los que planeaba financiar la nueva Devolución EfectIVA (el reembolso mensual de $231.000).

Por ello, el Congreso debate ahora ajustar ese subsidio y mantener los pagos focalizados a través de Prosperidad Social.