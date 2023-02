A Daniel Arenas le habría salido 'caro' besar a otra; Daniella Álvarez le habría terminado

Daniel Arenas causó polémica luego de que fuera captado besando a su compañera de set, la presentadora y actriz puertorriqueña, Adamari López, en el programa matutino de Telemundo; sin embargo, el 'chiste' le habría salido caro, pues se rumora que habría terminado con Daniella Álcarez.

Aunque las imágenes causaron revuelo, durante el programa dejaron claro que se trataba de un "juego". Usuarios en redes sociales no lo perdonaron y relacionaron el beso con infidelidad.

Al parecer, el alboroto por el beso habría afectado la relación del actor con la exreina, ya que Arenas decidió pedirle perdón a través de redes sociales, aceptando que el beso con su compañera de trabajo habría sido un error.

"Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces, me disculpó porque me equivoqué como ser humano, y creo que es importante decirlo, que somos seres humanos y nos podemos equivocar", dijo.

Publicidad

Pese a la supuesta solución al malentendido y cuando se creía que todo estaba bien entre la pareja, un nuevo rumor encendió las alarmas. Aparentemente, las disculpas no habrían sido suficientes; Arenas y Álvarez habrían terminado su relación a raíz de dicho beso.

“Imagínese que Daniela seguiría muy, pero muy molesta, y que muchas veces no le contesta ni siquiera las llamadas. […] Los expertos y allegados se animan a incluso enunciar que definitivamente la pareja le hubiese puesto punto final a una de las relaciones más lindas”, reveló Ariel Osorio, presentador del programa 'Lo sé todo'.

Otra de las teorías sería que la pareja estaría dándose un tiempo para dedicarse a sus ocupaciones, razones por las que ya no se les ve juntos. Lo que sí está confirmado es que borraron varias de sus fotografías juntos de sus cuentas de Instagram.