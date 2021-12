A sus 22 años, Christian Nodal ya definió quién heredará su fortuna

Christian Nodal , artista revelación de música regional mexicana, encendió las redes sociales tras hablar sobre su vida privada y, en especial, por revelar el nombre de la persona que heredará su fortuna.

Durante una entrevista que se le realizó, el compositor de 22 años entró en detalles y especificó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, sorprendiendo con su respuesta y aclarando que aún no tiene su testamento hecho.

De acuerdo con las palabras dadas por parte del intérprete de 'Aquí Abajo', Belinda , con quien se comprometió en mayo de este año, sería la heredera de su trono: "Si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí", afirmó para Ventaneando, programa de TV Azteca.

Recalcando que: "Todavía no tengo un testamento porque, realmente, no tengo que dejarle a un hijo o a alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer cuando considere que estoy en una etapa más grande y mi carrera esté más concluida , claro que lo voy a hacer".

Por otro lado, Nodal respondió otras incógnitas como, por ejemplo, la fecha de su matrimonio con Belinda, así como la posibilidad de que se conviertan en padres. Inclusive, señaló que no seguirá los consejos que ha recibido a la hora de contraer nupcias por bienes separados.

"-La boda- sigue sin fecha. La verdad, es que estamos tratando que sea en el mejor momento en todos los sentidos, no hay fecha, pero ya estamos en esto (...) -en cuanto a tener hijos- los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino en que Dios nos está guiando y de momento es todo lo que hay", concluyó.