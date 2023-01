Adiós a Quico, el personaje creado por Chespirito llega a su fin

Sin duda alguna uno de los personajes más famosos en todo el mundo es 'Quico', interpretado por el comediante mexicano Carlos Villagrán, que hacía parte del excepcional elenco del famoso programa televisivo El Chavo del 8 .

Este personaje sacó sonrisas por más de 50 años, tanto en el programa como en otras producciones que el comediante hizo en solitario, caracterizándose por sus ocurrencias e inocentes travesuras.

El hombre detrás del personaje dijo en una reciente entrevista que dará fin a su papel como Quico, o mejor dicho Kiko, como prefiere que le llamen, luego de que tuviese algunos problemas legales con Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje, es por esto que en las producciones ajenas al chavo del ocho se le conoce como 'Kiko'.

Debido a que Villagrán cumplirá 79 años este 12 de enero, ha decidido retirarse de su personaje, no sin antes agradecer el apoyo que recibió durante años: "Será el mismo Kiko que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea Kiko, porque sería fraude para la gente… Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme. Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos y por eso doy las gracias".

Actualmente se encuentra realizando una gira por los Estados Unidos con el circo Hermanos Caballero, el mexicano indicó que culminado su último proyecto desea viajar a Europa y escribir un libro sobre sus memorias.

Una noticia que pone bastante nostálgicos a los que crecieron viéndolo junto a El Chavo y la Chilindrina, en aquel programa que le dio la vuelta al mundo y fue doblado a casi todos los idiomas, y que por temas legales ha dejado de ser transmitido en muchos países.

