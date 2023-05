Aida Victoria y el sincero mensaje a su mamá: “Siempre te he recriminado”

Uno de los días más celebrado en Colombia es el Día de la Madre , donde casi todos comparten con esos seres tan especiales, es por eso que ni los famosos se quedan atrás, dejando interesantes reflexiones y tiernos momentos como por ejemplo artistas como Paola Jara y Jhonny Rivera o la actriz Maleja Restrepo.

Una de las figuras de la farándula que se sumó a los mensajes hacia las madres fue Aida Victoria Merlano , la creadora de contenido ha estado alejada de su mamá por diversos motivos, el principal es que la excongresista se fugó y buscó acilo en Venezuela, pero con la llegada del presidente Petro volvió a Colombia para responder por sus delitos.

Bajo este contexto, la también modelo escribió un mensaje bastante reflexivo en el que dejo claro su particular amor por su progenitora, pero así mismo dejo ver que su relación no es del todo buena: “Yo siempre te he recriminado el no tener las conductas ideales como si existiera una forma correcta de ser madre; te he culpado de mis heridas, desconociendo las tuyas y haciendo a un lado la historia que aún te pesa”, escribió Aida en su cuenta oficial de Instagram .

Así mismo, se mostró bastante reflexiva con su vida y sus decisiones, confesando que cada día entiende más a su mamá: “Cada vez me acerco más a tus años y sigo tomando decisiones desde mis miedos, que no se quitan con la edad y entiendo que no son los miedos de los años, sino los miedos humanos; no puedo culparte por tener los tuyos”.

Como era de esperarse, los internautas tomaron el mensaje de diferentes maneras y dejaron sus opiniones en los comentarios: “Mejor no hubiera dicho nada”, “Los problemas internos se arreglan en casa”, “Sabias palabras”, “No sé si es un halago o una ofensa. Deja bien parada a la mamá, pero a la vez mal”.

