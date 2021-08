Alejandra Azcárate respondió a quienes la critican y se burlan de ella: "me han dado importancia"

Tras la publicación del video en el que la actriz y presentadora, Alejandra Azcárate, reapareció aclarando la polémica situación de la narcoavioneta en la que se vio involucrado su esposo, muchos usuarios en redes se le han burlado y la han criticado, por lo que decidió responderles.

Y es que, a la actriz, le han hecho desde memes, hasta mezclas de guaracha, como la que le hizo la empresaria Epa Colombia, y a la que tituló ‘Los Sótanos del Infierno- Remix’ , pues Alejandra en una parte del revelador video comentó que venía ‘de los sótanos del infierno’, refiriéndose a la situación con su esposo.

Pese a todo esto, y ya cansada de los ataques en redes sociales, decidió contestarles. “A mis detractores, me encanta que me hayan dado esta extrema importancia volviéndome tendencia a punta de ilusiones suponiendo que me habían amedrentado”, escribió.

Días después, la actriz publicó un podcast en la plataforma musical Spotify, al cual tituló 'El juicio’, un nuevo episodio de ‘La Azcárate al Oído’, en el que se refiere a cómo las personas juzgan a otras, calificando a la humanidad como “especie potencialmente dañina”.

“¿Quiénes somos para juzgar? ¿Con qué derecho? ¿De cuándo acá nos estamos atribuyendo todos el poder de determinar la porción de martirio que deben parecer los demás? No todo lo que nos pasa nos lo merecemos. (…) ahora resulta que todos somos jueces, todos nos creemos dueños de la verdad absoluta, como si en la vida jamás hubiéramos cometido un error o peor aún, como si nunca hubiéramos estado expuestos a un señalamiento injusto”, son algunas de las palabras del podcast.

Sin embargo, muchos de los usuarios la han vuelto a cuestionar, pues según ellos, muchas de sus presentaciones de Stand- Up Comedy, precisamente se basan en criticar al otro, por lo que no ven coherencia en su reflexión.