Alejandra Azcarate se despacha contra 'Matador'; "Muy macho para dibujar matacho"

Hace unos días estalló un escándalo que involucró al caricaturista Julio César González, conocido como 'Matador' , luego de que el reconocido abogado Abelardo de la Espriella, publicara a través de su cuenta oficial de Twitter un audio en el que se escucha a una mujer relatando la agresión; siendo esta persona la actual esposa del caricaturista. Haciendo público un supuesto caso de violencia intrafamiliar , que le costó el puesto a González en El Tiempo.

Aunque 'Matador' se pronunció al respecto, indicando primero que si ocurrió dicha agresión, afirmando que se debió a un momento en el que perdió los cabales, víctima de su adicción al alcohol. Según él, junto a su esposa, decidieron pasar la página, luego de que ella lo perdonara y lo defendiera a capa y espada; sin embargo, ese hecho le costó su trabajo y lo puso en el ojo del huracán.

Hace algunos días la presentadora y comediante Alejandra Azcarate, se pronunció con respecto al escándalo de la noticia del caricaturista, haciendo referencia a que el pereirano dijo en sus declaraciones que había sido un "error", palabras que no cayeron bien en la bogotana, quien se despachó contra González: "No importa cómo, cuándo, ni por qué fue. La cobardía al golpear a una mujer no puede seguir siendo considerada como un error”.

Así mismo, decidió hacer uso de algunos adjetivos en contra de 'Matador', solidarizándose únicamente con la hija del caricaturista, ya que no hizo mención ni de su esposa, ni de su hijo: "Muy macho para dibujar matacho y ruin para cascar sin fin. Solidaridad con la hija, quien hoy sufre la vergüenza ante los actos de su padre". La comediante etiquetó a 'Matador', haciendo aún más directo su mensaje hacia él.

Publicidad

Cabe resaltar que la también presentadora, también hizo parte de una polémica que conmociono al país, luego de que una avioneta, que estaba a nombre de su esposo Miguel Jaramillo, fuera incautada en Providencia con 400 kilos de cocaína, en su momento la comediante indicó que era un momento muy difícil para ella y dejó todo en manos de las autoridades, aunque los internautas se fueron con toda en contra de Azcarate.

No importa cómo, cuándo, ni porqué fue. La cobardía al golpear a una mujer no puede seguir siendo considerada como “un error”. Muy macho para dibujar matacho y ruin para cascar sin fin. Solidaridad con la hija quien hoy sufre la vergüenza ante los actos de su padre. @Matador000 — LAAZCARATE (@LAAZCARATE) April 2, 2023

Te puede interesar: Entrevista exclusiva de La Kalle con Christian Nodal