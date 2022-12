Andrea Serna habló de las "inseguridades" que tenía con su cuerpo

Andrea Serna es una de las presentadoras más bellas y talentosas de Colombia. Su naturalidad y elegancia la han hecho merecedora de muchas ovaciones y la han destacado en su trabajo.

Sin embargo, muchos ignoran que como cualquier mujer la bella Andrea también tuvo complejos con su cuerpo cuando era joven.

"Si me sentía siempre como muy delgadita, es mi contextura ¿qué más puedo hacer? Mis motivaciones para hacer ejercicio, que de hecho me encanta, hoy son otras. Pero antes hice maromas para subir de peso, me hacía unas pócimas, unos batidos, unas mezclas, pero eso no se soluciona así", señaló.

Andrea recalcó que hoy cambiaron sus prioridades y por eso quiere sentirse fuerte y dinámica.

"Quiero ser una mamá llena de vida y eso me lo da el ejercicio, ya no pienso tanto en la musculatura aunque eso termina siendo una consecuencia", manifestó la presentadora.



