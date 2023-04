Así celebró Greeicy Rendón el primer año de su hijo Kai

La bellísima y talentosa cantante caleña Greeicy Rendón compartió con toda su comunidad de Instagram una publicación en la que mostró algunos detalles de la celebración del primer año de vida de su hijo Kai. Dicho post venía acompañado de un emotivo mensaje que conmovió a sus amigos y fanáticos.

"Gracias por regalarnos sentimientos indescriptibles. Gracias por hacerme sentir viva…por retarme como mujer y por recordarme la sencilla facilidad de una carcajada. Gracias por estar en mi vida y traer tanta luz.

Eres definitivamente lo que le hacia falta a nuestra existencia. Pd: Nosotros QUERÍAMOS regalarte un día maravilloso… y tu sin QUERER nos regalaste el día más maravilloso".

Aunque si bien, Greeicy sigue manteniendo en incognito el rostro de su pequeño, la artista mostró que la celebración contó con juegos inflables para niños, globos de colores y hasta piscina de pelotas la cual parece indicar el pequeño Kai disfrutó junto a sus perritos.

No obstante, algunos internautas manifestaron su inconformidad frente a la decisión de la artista, de no mostrarle al mundo la cara de su pequeño, por lo que no dudaron en dejar sus comentarios.

"Pero ni Shakira esconde a sus hijos…", "Porque no le muestran el rostro ? Ay no que bobada pensé que greeicy como es de fresca iba a ser descomplicada con eso pero que misterio tan tremendo", "Cuál es el misterio de no mostrar la carita si tiene un defecto a quien le importa yo admiro a Carolina Cruz", "

El bebé más oculto en toda la vida seguida de índigo, más oculto que una moza cerca a la casa"

