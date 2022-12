¡Atrevida! Eileen Roca se quitó la pijama y usó un brasier transparente para sorprender al esposo

Aunque está impuesta la cuarentena obligatoria, para Eileen Roca no es impedimento para pasar un buen sábado.

La actriz se mantuvo en casa, pero quiso sorprender a su esposo con una pinta sexy y el cabello arreglado.

A través de su cuenta en Instagram, mostró cómo quedó. Se quitó la pijama y usó una pinta completamente negra: pantalón, chaqueta y un brasier con transparencias.

“Hoy me quité la pijama para no olvidarme que es sábado. Ahhhhh y para que a mi esposo no se le olvide cómo soy arreglada”, escribió.

Además de los piropos que recibió, más de una seguidora confesó que se copiaría su idea para hacerla en casa con su pareja.

